Michelle Hunziker, "un lunedì di mer***": scende dal letto e pesta la cacca del cane, un video rivoltante

Il lunedì, si sa, non è sempre facile da affrontare. L'inizio della settimana può riservare spesso sorprese poco gradevoli. Lo ha raccontato in maniera ironica Michelle Hunziker sul proprio profilo Instagram. La conduttrice svizzera, reduce dal successo del suo one woman show su Canale 5, si è divertita a mettere in fila una serie di situazioni assurde che potrebbe facilmente rovinare la giornata di chiunque.

Nel video pubblicato sui social, si vede inizialmente una Michelle sorridente appena sveglia. Subito dopo, però, nel tentativo d alzarsi dal letto, la si vede scivolare e sbattere la testa contro il muro. Ma non è finita, perché poi la conduttrice pesta per sbaglio la "cacca" del suo cane. Per finire una caduta in bagno con atterraggio sulla spazzola per i capelli e la sgraditissima sorpresa in cucina: niente colazione perché il latte è finito.

Lo sketch girato per i suoi fan ha letteralmente fatto impazzire Instagram. A corredo del post questa frase: "Che belli quei lunedì che iniziano così un po’ mer**". Tra i commenti, c'è un utente che ha scritto: "Ci strappi sempre un sorriso". Un altro invece: "Esattamente il mio lunedì". Quello di Michelle, insomma, è stato un video parecchio apprezzato anche perché in molti si sono rivisti nelle assurde situazioni che la conduttrice ha messo in scena.

