Michelle Hunziker, "ordinatelo e volate". Impensabile alla domenica pomeriggio: sapete dove si trova?

Dopo il ritorno dalle Maldive, per Michelle Hunziker giusto qualche giorno nella sua Milano. Nel weekend, infatti, la conduttrice italo-svizzera parte alla volta di Alghero, Sardegna, così come riporta il sio lanuovasardegna.it. Il tutto, ovviamente, documentato su Instagram.

Nelle stories, la Hunziker ha raccontato la sua giornata nella cantina Selle e Mosca, insomma una giornata a tutto vino, che Michelle ama particolarmente. "Un arte incredibile per allietare chi ama il vino come me", scrive infatti a corredo di una story.

Dunque, ecco un aperitivo con un torbato, il tutto mentre la Hunziker autografa una botta in cui i vini vengono fatti invecchiare. Nel dettaglio, si mostra in una foto scattata di fronte alla rastrelliera che custodisce la preziosissime bottiglie del Marchese di Viallamarina, un cabernet sauvignon prodotto dalla cantina di Alghero che Michelle suggerisce per "una cena strutturata".

Poi le foto del Mustazzo e annessa raccomandazione: "Segnatevi questo cannonau, quest'estate ve lo ordinate e volate". Ormai, Michelle Hunziker, è stata adottata da Alghero e dalla Riviera del Corallo, due località sarde che frequenta e sponsorizza ad ogni occasione possibile.

