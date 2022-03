Michelle Hunziker: "Avevo l'accordo, poi quella telefonata del mio manager...". Vita stravolta in dieci secondi

14 marzo 2022 a

Michelle Hunziker è tornata a casa dopo la vacanza che si è concessa insieme alle figlie più piccole nel paradiso delle Maldive. Sui blog e sui social si parla ancora dell’intervista che ha recentemente rilasciato a Silvia Toffanin per Verissimo, in cui ha ripercorso gli inizi della sua carriera che ormai va avanti da 25 anni. Per celebrare questo traguardo, Mediaset ha concesso alla 45enne di andare in onda con un “one woman show” spalmato su due puntate che ha riscosso ottimo successo a livello di ascolti.

D’altronde la Hunziker è una delle professioniste più apprezzate della televisione italiana. E pensare che Michelle arrivò a Milano che non aveva neanche 18 anni per fare la modella. All’inizio le sue aspirazioni erano diverse da quelle di diventare un volto televisivo. Anzi, c’è stato un momento in cui la sua aspirazione era quella di trasferirsi a Hollywood: aveva anche sostenuto un provino per il film Matrix Reloaded, come ricordato a Verissimo.

“Avevo deciso di andare a Los Angeles perché volevo fare a tutti i costi cinema - ha ricordato la Hunziker - ho iniziato a fare dei provini negli Stati Uniti e piacqui ai due registi di Matrix, Andy e Larry Wachowski”. Poi però arrivò una chiamata del suo manager: “Avevo l’accordo per un secondo provino da fare su pellicola quando mi chiama il mio manager di allora per dirmi che mi volevano a Zelig. Ho pensato: torno subito in Italia. E così è stato”.

