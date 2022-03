Ilary Blasi in jeans alla finale del GfVip? "Quanto costa quell'outfit": cifre impensabili

Francesco Fredella 15 marzo 2022 a

Alla finale del Grande Fratello Vip arriva una strepitosa Ilary Blasi, ospitata da Alfonso Signorini per lanciare L’Isola dei Famosi 2022. Il suo ritorno in quello studio di Cinecittà sembra una vera operazione rewind. In pratica, inutile negarlo, la Blasi è stata una delle protagoniste in assoluto del Grande Fratello Vip (quando Signorini era opinionista). Al pubblico, però, non è sfuggito il grande look glamour sfoggiato in prima serata: semplice t-shirt bianca e un paio di jeans over e a vita bassa, ricoperti di cristalli multicolor. Si tratta, come fanno sapere molti siti, della collezione S/S 2022 di Philipp Plein. Poi l'abbinamento di décolleté total pink.

Il pubblico, insomma, ha apprezzato molto i jeans di Ilary e quell'outfit molto semplice, ma al tempo stesso unico. Curato. Particolare. Tutto a firma di Philipp Plein, stilista tedesco che dal 1999 crea prodotti di moda e lusso. Non solo abiti, ma anche brand e oggetti. Arrivano altri dettagli sui jeans indossati dalla Blasi della collezione Philipp Plein Primavera/Estate 2022. Si parla di un prezzo stellare che potrebbe oscillare tra i 1.200 - 1.500 euro. L'arrivo in studio della Blasi, sicuramente, ha contribuito ad alzare lo share del programma - che ieri ha segnato il 26.1% di share complessivo con 3.659.000 spettatori. La finalissima di Jessica Selassié e la proclamazione della vittoria ha fatto segnare il 54,6% di share.

“Quando GF finisce si percepisce una sorta di vuoto perché – dice – chi l’ha seguito perde un argomento di discussione e una compagnia quotidiana“. Il Ceo di Endemol ha aggiunto che ciò succede in quanto il format è “solido, unico, si adegua al cambio delle relazioni sociali e trova sempre il linguaggio giusto per raccontare ogni tipo di storia”.

