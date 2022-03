Michelle Hunziker smascherata dal ristoratore: "Da quando la vedo con Giovanni", altro dramma per Tomaso Trussardi

19 marzo 2022 a

a

a

Uno dei gossip della settimana, anzi il gossip della settimana, è stata la paparazzata con cui Michelle Hunziker è stata "smascherata": la sua nuova fiamma pare proprio essere Giovanni Angiolini, ex gieffino, con cui la conduttrice è stata sorpresa ad Alghero, in Sardegna, in atteggiamenti intimi e piuttosto inequivocabili.

Insomma, Michelle Hunziker avrebbe un altro. Una nuova pagina, una nuova vita dopo la rottura, non poco traumatica, con Tomaso Trussardi, al quale era stata legata per dieci anni. Michelle e Angiolini sono stati pizzicati al Bar Quintilio di Alghero, che in verità è un ristorante. E ora, ad aggiungere pepe a tutta questa vicenda ci pensa direttamente il titolare della struttura.

"Perché lui è l'anti-Trussardi", Michelle Hunziker, parla la sorella di Giovanni Angiolini: lo schiaffo a Tomaso

Interpellato dal rotocalco Oggi, il titolare del Bar Quintilio confessa candidamente di aver già visto la Hunziker e Giovanni lo scorso 23 gennaio, ossia soli cinque giorni dopo che era stata ufficializzata la rottura tra la Hunziker e Trussardi. "Era un pezzo che Michelle Hunziker bazzicava qua ad Alghero", racconta Michele Quintilio ad Oggi. "Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta".

"Avevo bevuto così tanto alcol che...". Aurora Ramazzotti minorenne, la confessione estrema

Dunque Oggi fa notare come ci sia anche un’altra immagine che suona come prova: il 26 gennaio, sempre Michelle Hunziker postava una foto su Instagram in cui si mostrava insieme alla sua manager. La didascalia, col senno di poi, sembra svelare qualcosa di molto importante: "Quando io e la mia piccola grande Gra siamo di fronte al mare… succedono sempre cose belle". Insomma, la liason tra la Hunziker e Angiolini prosegue da tempo. E chissà cosa ne pensa Trussardi...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.