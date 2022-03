Aurora Ramazzotti, il suo terrore: "Spero con tutta me stessa che non accada", il messaggio a Michelle Hunziker

19 marzo 2022 a

Ci eravamo tanto amati. O forse no. Si parla di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker, e di Tomaso Trussardi, ormai ex della madre (Aurora nacque dal legame con Eros Ramazzotti). Già, tra Aurora e Tomaso forse non è mai corso buonissimo sangue. Un episodio che fece riflettere, dopo la separazione tra Trussardi e la conduttrice italo-svizzera, fu il defollowing del rampollo alla sua ex e anche ad Aurora Ramazzotti, il tutto in seguito al bacio in bocca a stampo tra Michelle ed Eros Ramazzotti piovuto nel corso di Michelle Impossibile.

E ora ecco un secondo episodio destinato a far riflettere. Ospite di Francesca Fagnani a Belve in onda su Rai 2, infatti, c'era proprio Aurora. La quale ha parlato con toni concilianti, assolutamente positivi, dell'ex della madre. "Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo. Ha premesso. Si è fatto carico di alcune cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Io non sento il nostro rapporto compromesso: noi siamo persone diverse e abbiamo idee diverse, ma io gli voglio molto bene", ha premesso Aurora.

Poi, però, la figlia della Hunziker ha indirettamente replicato a quantorecentemente lasciato intendere da Trussardi, ovvero che la Hunziker ed Eros Ramazzotti potrebbero tornare insieme, il riavvicinamento è un po' sotto gli occhi di tutti. Quando la Fagnani ha chiesto ad Aurora cosa ne pensa, di questo riavvicinamento, lei ha risposto: "Non me li ricordo neppure insieme. Non ho ricordi, ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda". Pane al pane, vino al vino.

