Michelle Hunziker, parla la sorella di Giovanni Angiolini: "Perché lui è l'anti-Trussardi"

18 marzo 2022 a

a

a

Mentre le foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Grande Fratello, fanno il giro dei social, spunta una vecchia intervista rilasciata da una delle sorelle di lui, Lisa, in cui parla del fratello in termini che hanno già portato il pubblico a ribattezzarlo l'"anti-Trussardi". Perchè? Angiolini viene da una famiglia tutt'altro che benestante e altisonante come quella di Tomaso Trussardi.

"Da quella volta...". Elisabetta Gregoraci, dopo il GfVip è finita in disgrazia con Pierpaolo Pretellì

Papà operaio e mamma segretaria, Giovanni, che è nato nel 1981, proviene da una famiglia semplice ma molto unita. Lisa, in una intervista di qualche tempo fa al quotidiano La Nuova Sardegna, rivelò: "Ha sempre cercato di dare il massimo per dimostrare a nostro padre, orfano molto presto e con ben sette fratelli, che anche lui aveva la sua stessa forza di volontà. Ha studiato come un pazzo laureandosi con il massimo dei voti e senza mai gravare sulla famiglia: ha sempre fatto mille lavori per mantenersi agli studi". Inoltre Giovanni sarebbe molto "sensibile".

Michelle Hunziker, "il suo primo bacio". Prima volta in Italia: la foto in copertina su Gente

Angiolini non è mai stato sposato e non ha avuto relazioni tanto importanti da arrivare al punto di sposarsi o di fare dei figli. Nonostante la lunga lista di fidanzate più o meno famose, Giovanni non è mai "capitolato". Sarà Michelle, già mamma di tre figlie, la sua dolce metà? Del resto la Hunziker non ha mai fatto mistero di volere un altro figlio, magari un bel maschietto.

Come rosica Michelle Hunziker: con chi hanno beccato Tomaso Trussardi, "Nei salotti della Milano bene..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.