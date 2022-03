Belve, Aurora Ramazzotti senza freni: "Avevo un tasso alcolemico così alto che...", la confessione choc

18 marzo 2022 a

a

a

"Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autombulanza, non ricordo nulla": Aurora Ramazzotti, ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, ha parlato della volta in cui finì in coma etilico. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha raccontato che era minorenne all'epoca: "Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico, ma il dottore mi disse che avevo un tasso alcolemico così alto che avrebbe ammazzato un uomo adulto: 'non so se sei miracolata o hai il fegato di ferro'".

Come lo appoggia sulla palma. Michelle Hunziker e il lato B, una foto pazzesca a 45 anni | Guarda

La Ramazzotti si è raccontata in una lunga e intima intervista, che andrà in onda oggi in seconda serata. Tra gli argomenti toccati ci sono anche alcuni aspetti della sua vita privata, dall'adolescenza ai turbamenti, dalle polemiche social che ha scatenato ai più seri problemi alimentari.

Michelle Hunziker e Tomaso si incontrano alla festa della figlia: la prima foto dopo la rottura, il grande gelo | Guarda

Infine, parlando della recente rottura tra sua madre e Tomaso Trussardi, Aurora ha detto: "Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ha sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”. Parole di sincero affetto che cozzano con le dichiarazioni dell'imprenditore di qualche tempo fa. Trussardi, infatti, aveva parlato di un raffreddamento dei rapporti con la Ramazzotti dopo la fine della storia con Michelle.

Aurora Ramazzotti e il vibratore? "A chi ha rubato il posto", intreccio ad alto tasso erotico (con i Maneskin)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.