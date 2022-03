Michelle Hunziker, la figlia Aurora: "I rapporti con Tomaso? Persone diverse con idee diverse. Papà Eros..."

18 marzo 2022 a

Aurora Ramazzotti parla per la prima volta della rottura tra sua mamma e Tomaso Trussardi, che diverse settimane fa hanno dato notizia della fine del loro matrimonio. Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, la figlia di Eros e Michelle ha replicato alle recenti dichiarazioni dell'imprenditore, che aveva parlato di rapporti "rarefatti" con lei: "Non penso che il nostro rapporto sia compromesso, siamo persone diverse, abbiamo idee diverse ma io gli voglio molto bene".

Poi ha continuato: "Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo, si è fatto carico di cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire". Nel corso dell'intervista Aurora ha commentato anche le indiscrezioni sul ritorno di fiamma tra i suoi genitori. "Non ha mai fatto un po' il tifo?", le ha chiesto la conduttrice. E lei: "Ma che tifo? Non me li ricordo neanche insieme, ho delle foto, erano bellissimi, iconici, pazzeschi, li trovo meravigliosi. Ma per come li conosco io sono incompatibili, si esaurirebbero a vicenda. Quindi io spero con tutta me stessa che non succeda".

Alla fine, però, ha ricordato con gioia la volta in cui ha trascorso il compleanno con entrambi i suoi genitori. La Ramazzotti poi ha parlato anche delle difficoltà di crescere come figlia d’arte, del complicato ma forte rapporto con la mamma, della continua ansia da prestazione e del desiderio di diventare infine una “intrattenitrice”.

