Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta una nuova foto insieme. Gossip scatenato: "La prova della crisi"

13 marzo 2022 a

a

a

Di nuovo insieme in pubblico, Francesco Totti e Ilary Blasi, Ma la foto di famiglia in occasione del compleanno della figlia Isabel, loro terzogenita, non allontana le voci di crisi che circondano la coppia da settimane. Nei giorni scorsi l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset, che sta per tornare in onda alla guida de L'Isola dei famosi, avevano fatto auguri separati alla bimba, scatenando dunque i più maliziosi.

"Nel giorno del compleanno della figlia...". Blasi-Totti, è davvero finita: bomba di Dagospia, la foto che spiega tutto | Guarda



Ora la foto che li vede vicini, ma abbracciati con molta freddezza. Totti sorride, il volto di Ilary è decisamente più "tirato". Tutti dettagli che secondo alcuni confermerebbero le voci di una coppia, se non scoppiata, perlomeno in standby. O perlomeno "in prova". Sarebbero pesanti gli strascichi dei mesi difficili passati da marito e moglie, forse anche a causa di alcuni flirt attribuiti ai due e mai confermati, ovviamente, dai diretti interessati che si sono limitati a smentire, in maniera più o meno convinta e diretta, il gossip sulla loro rottura.

Video su questo argomento "Tra loro è finita malissimo". Ilary Blasi e Francesco Totti, l'indizio decisivo e l'ultima dolorosa conferma





Da una parte Noemi Bocchi, la giovane romana che Totti avrebbe conosciuto su un campo da padel e che è stata avvistata anche in tribuna allo stadio Olimpico lo scorso dicembre, prima di Natale, a poche poltroncine di distanza dall'idolo dei tifosi giallorossi. Per la Blasi si parlava di cene con Luca Marinelli, attore ormai affermato del cinema italiano. Sui sociale, Totti e la Blasi continuano però a rimanere piuttosto lontani, di certo la loro non è l'immagine di coppia unita, auto-ironica e complice a cui avevano abituato i fan nel corso degli anni. E il video della festa stile Boss delle cerimonie potrebbe non bastare a diradare le nubi sul loro conto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.