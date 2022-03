Arisa, la bomba dell'ex fidanzato su Vito Coppola: "Gay...", allusioni pesantissime, storia montata?

26 marzo 2022 a

Arisa e Vito Coppola sono molto chiacchierati. Lei a Domenica In ha dichiarato di sentirsi fidanzata, mentre lui no: tra i due c’è però sicuramente una relazione che va avanti dopo la vittoria di Ballando con le stelle, come mostrano le foto di coppia pubblicate frequentemente sui social. Eppure c’è chi crede che sia tutta una montatura: si tratta di Andrea Di Carlo, ex fidanzato della cantante.

Non solo, perché Di Carlo nelle sue storie di Instagram ha fatto delle allusioni molto pesanti sull’orientamento sessuale del ballerino che ha catturato il cuore di Arisa. “Gay morning moment - ha scritto l’ex della cantante ripubblicando la foto che ritrae Arisa e Vito intenti a prendere il caffè a casa insieme - sottotesto: Rosalba ‘mi sento fidanzata’. Eliana Michelazzo ‘mi sono sentita sposata’. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore, ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, non su Rai Uno”. Insomma, Di Carlo ha fatto capire chiaramente che per lui questa storia è falsa, una montatura.

E ha anche fatto allusioni sull’orientamento sessuale del ballerino. Chissà se Mara Venier tirerà fuori la questione, dato che Arisa sarà nuovamente ospite con il suo partner a Domenica In. La scorsa volta i due sono parsi un po’ in imbarazzo, con il ballerino che è stato più diplomatico: “Tra noi c’è tanto affetto”. Come stanno davvero le cose?

