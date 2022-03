Arisa, "forse non tutti sanno che...": conferme clamorose su lei e Vito Coppola, dettagli intimi

Francesco Fredella 24 marzo 2022 a

Lo scorso anno si parlava di nozze poi Arisa, a quanto pare, ha cambiato idea. Nuova vita dopo la fine della storia con Andrea Di Carlo. Adesso, la cantate potentina sembra essere al settimo cielo con Vito Coppola, il suo partner di ballo conosciuto nel corso del programma di Milly Carlucci. E arriva anche un'indiscrezione: Arisa, per amore, sarebbe pronta a trasferirsi a Roma.

Dopo vari mesi, finalmente, i due sono usciti allo scoperto. Tutto è avvenuto a Domenica In quando Arisa e Vito si sono raccontato all'amica Mara Venier. Ora c'è un altro tassello: secondo il settimanale Oggi la coppia starebbe cercando casa a Roma. “Forse non tutti sanno che la poliedrica cantante lucana è pronta a trasferirsi stabilmente a Roma per stare vicina al suo nuovo amore”. scrive Alberto Dandolo. Che poi aggiunge: “Una storia d’amore che procede tra alti e bassi”.

Per Arisa è un bel momento sia dal punto di vista professionale, sia sentimentale. Poche settimane fa ha lanciato un messaggio molto importante sui social: “Nessuna paura che mi calpestino. Calpestata, l’erba diventa un sentiero”. Una citazione nelle sue Instagram Stories che farebbe pensare a tante altre cose. Ma il passato è ormai archiviato. Adesso, la cantante - dopo i successi musicali - pensa alla tv e all'amore. Con Vito Coppola c'è un grande feeling. Un insider ce lo spiega senza mezzi termini, nonostante qualcuno sia convinto che tra poco non ci sia molta attrazione. Non è affatto così. Ora più che mai i due stanno vivendo una bellissima favola.

