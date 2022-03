Domenica In, il dramma di Arisa: "Io mi sento fidanzata, lui no". Il gelo di Vito Coppola da Mara Venier

20 marzo 2022 a

Arisa ospite di Domenica In, condotto da Mara Venier, racconta di essere tornata da poco dalla Cina dove era volata per prendere parte alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. "Una roba pazzesca cantare l'inno di Mameli". Ma c'era qualcuno che mentre Arisa era a Pechino la guardava in tv con gli occhi a cuore: Vito Coppola.

"C'è tanto affetto", ammette infatti Vito Coppola. Alla domanda ‘state insieme o no?‘, i due hanno lasciato ancora una volta il punto interrogativo ma grazie al loro evidente imbarazzo potrebbero aver confermato che è nato un amore. "Stiamo con noi stessi", la risposta di Coppola, mentre Arisa dice: "Io sono fidanzata con lui, lui no ma io si. Care persone, io sì".

Mara Venier ha poi proseguito con le sue domande e rivolgendosi ad Arisa le ha chiesto: "Ma cosa vuoi da lui? Non fraintendere, figli? matrimonio?". La cantante subito ha replicato: "Non dire così che poi gli uomini scappano".

