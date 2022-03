Domenica In, Mara Venier perde la calma con Arisa e Vito Coppola: "Non mi dite stupidate", doppi sensi erotici, cala il gelo

21 marzo 2022 a

La telenovela tra Arisa e Vito Coppola ha stancato anche Mara Venier. Che in diretta a Domenica In fa una piazzata ai due (presunti) piccioncini. L'amicizia tra la cantante e il ballerino è iniziata a Ballando con le stelle, tra baci sul palco e ammiccamenti nel backstage, e proseguita sui social e sui giornali, tra inevitabili (e a volte prevedibili) tira e molla. Un copione molto gustoso per i più pettegoli, che a molti ha ricordato anche l'andazzo della predente storia d'amore tra Rosalba Pippa (questo il vero nome di Arisa all'anagrafe) e il suo ex Andrea De Carlo (i due erano addirittura a un passo dal matrimonio, prima della rottura "semi-definitiva" un anno fa dopo il Festival di Sanremo).

Arisa e il giovane Vito sembravano aver congelato la loro intima amicizia al termine del talent-vip danzereccio condotto da Milly Carlucci su Rai1, poi sono tornati alla carica. La Venier, annusando l'odore di scoop, ha invitato la coppietta a Domenica In e li ha messi sotto torchio al riguardo. I due però hanno fatto ammuina, reggendosi il gioco a vicenda, con risposte evasive che hanno innervosito anche la conduttrice e Zia Mara a un certo punto non ha resistito e ha sbottato all'indirizzo di Coppola, un po' spiazzato: "Non mi di’ stupidate Vito, dimme la verità, state insieme o no?".

A questo punto è intervenuta Arisa, che nel tentativo di chiarire la situazione ha se possibile alzato un'altra cortina fumogena che farà impazzire il gossip: "Io sì, sono fidanzata con lui; lui no, non lo è con me. Io invece sì". Mentre Coppola ride, la Venier insiste: "Ma tu, Arisa, che cosa vuoi da lui?". "Ma Mara!", non nasconde il suo imbarazzo Arisa. "Tu vuoi matrimonio, figli…", prosegue la Venier, a scanso di doppi sensi erotici. Ma i due, ancora una volta, si dimostrano campioni di scivolamento speciale.

