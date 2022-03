Will Smith, lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar? "Sesso a tre davanti alla figlia", un clamoroso sospetto

28 marzo 2022 a

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la 94esima edizione degli Oscar fa ancora discutere. C'è anche chi si chiede il perché di tutta quella rabbia. È il caso di Ottavio Cappellani, che maliziosamente si chiede: "L’alopecia di Jada Pinkett Smith è solo di Jada Pinkett Smith? Anche se Jada Pinkett Smith ha fatto un video, pochi mesi fa, per mostrare al mondo la sua alopecia e, quindi, farne discutere? È una questione di diritti dell’immagine calva? O si possono prendere in giro solo gli uomini calvi?". Su mowmag.com lo scrittore ricorda che in altre circostanze ben più gravi l'atteggiamento dell'attore sia stato alquanto benevolo.

Proprio come quando August Alsina ha parlato della relazione avuta con la moglie di Smith, confermando inelegantemente quello che, in quel momento, era solo un gossip senza fondamento. "Insomma - è il commento di Cappellani - a Will Smith puoi dargli del cornuto (lo ha fatto prima Alsina e poi sua moglie stessa svelandogli, in diretta, il suo tradimento), ma non puoi dire che sua moglie ha un taglio di capelli alla 'Soldato Jane'".

Ma non è tutto, perché la Pinkett Smith è andata ben oltre, dimostrando di non essere una che bada troppo a cosa pensi la gente. Basta pensare a quando ammise "di aver fatto sesso a tre con Smith dinanzi alla loro figlia, rigorosamente in diretta". Dunque - conclude lo scrittore - si può mettere in pericolo l’Oscar per salvare la moglie, da cosa? Da una battuta?

