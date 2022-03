Wanda Nara? "In ascensore con la guardia del corpo...": le indiscrezioni e la reazione brutale di Mauro Icardi

30 marzo 2022 a

Nuovi tradimenti si aggiungono alla saga Mauro Icardi-Wanda Nara. Questa volta però a essere accusata è la showgirl argentina. Secondo alcune fonti la Nara avrebbe tradito il marito nonché attaccante del Paris Saint-Germain con il suo bodyguard. A rivelarlo il programma tv argentino A la tarde, nel quale il giornalista Diego Estevez racconta di una relazione clandestina che Wanda avrebbe avuto qualche mese fa con Agustin Longueira.

"Lo ha invitato a una festa privata al Presidente Bar... Finita la festa, un gruppo di persone si è recato nell'appartamento di Wanda" dove, a quanto pare, lei si è fatta trovare in accappatoio. Secondo le rivelazioni è stato solo più tardi, in ascensore, che si sarebbe consumato il fattaccio: "Entrambi sentivano un grande trasporto emotivo". Sempre stando alla stessa fonte, Icardi sarebbe al corrente di tutto e per questo ha deciso di licenziare il ragazzo. Eppure Longueira non avrebbe dimenticato la Nara, tanto da acquistare un biglietto per raggiungerla a Parigi.

Secondo i più maliziosi il tradimento di Wanda sarebbe stato una vendetta nei confronti di Mauro e della sua cotta per Eugenia "China" Suarez. "Non ho bisogno di chiarire che tutto è più di una bugia - ha però negato la Nara -. Ma la sproporzionata mancanza di rispetto non finisce mai di stupirmi. Non sono quel tipo di persona o donna. Non ho mai fatto una cosa del genere. Mi gestisco diversamente perché sono diversa".

