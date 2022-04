Elettra Lamborghini, il bikini si arrende: le forme esplodono, foto da urlo (e bollino rosso)

02 aprile 2022 a

Bombastica ed esagerata, semplicemente Elettra Lamborghini. La mitica ereditiera e cantante, infatti, continua a dare spettacolo sui social. E, in questo caso, tutto lo spettacolo passa dal suo corpo, dalle giunoniche forme che spesso e volentieri mostra con spensieratezza, autoironia, un pizzico di malizia e parecchio erotismo.

Elettra Lamborghini, incidente ad alto tasso erotico: sotto il vestito... come ballano i capezzoli | Guarda

Già, anche se siamo soltanto ai primi giorni di aprile, ecco che Elettra Lamborghini si palesa su Instagram in bikini. Un bikini simil-leopardato di un celebre marchio che è impegnata a promuovere. Dunque, Elettra Lamborghini rinnova l'appuntamento con tutti i suoi fan per il prossimo 7 aprile allo store del marchio di abbigliamento.

Ma come detto a tenere banco è lei, Elettra col suo strizzatissimo bikini. Le forme, come spesso le succede, faticano in modo drastico a restare dentro al tessuto. E i seguaci gongolano a suon di cuoricini e commenti estatici.

