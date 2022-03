Elettra Lamborghini, provocazione pura: semi-nuda muove il lato B... così. Vietato ai minori

04 marzo 2022 a

Mamma mia, Elettra Lamborghini. Di lei si era parlato negli ultimi giorni per la polemica rilasciata a Belve, poi non trasmessa dopo le richieste dell'ereditiera di tagliarne alcune parti. Ora però si parla di lei per uno shooting fotografico semplicemente incendiario.

Elettra Lamborghini ha pubblicato alcune istantanee dal backstage, in cui si è mostrata in pose sexy e abiti assai succinti. Il protagonista assoluto delle foto? Il suo giunonico lato B, oltre al dècollète in bella evidenza, il tutto in abiti leopardati. Per inciso, nelle story, si è anche prodotta nel suo marchio di fabbrica, ossia il twerking, reso ancor più irresistibile dalla mise così provocante. Per Elettra Lamborghini, un trionfo sexy...

