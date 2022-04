Dagospia terremota il Parlamento: "La moglie del ministro in carica e il giovane albanese...", gossip estremo

03 aprile 2022 a

Puro gossip-terremoto. Indiscrezioni clamorose che, ovviamente, viaggiano su Dagospia, il sito di Roberto D'Agostino che offre diritto di cittadinanza a quello che molti altri, quasi tutti, non avrebbero mai l'ardore di pubblicare.

In questo caso, come detto, non si tratta né di (pura) politica né di finanza (gli altri due temi su cui Dago è sempre sul pezzo). Ma di indiscrezioni piccanti, che però con la politica si intrecciano eccome. Il tutto viene rilanciato in un "Dandolo flash", ossia a cura di Alberto Dandolo. Flash anonimo ma non per questo meno... intrigante.

Si legge infatti su Dagospia: "L'ambiziosa moglie di un ministro in carica si sta sollazzando con un giovane virtuoso albanese". Ed è già una bomba. Dago, dunque, aggiunge: "I due non si incontrano a Roma perché non amano essere importunati da occhi indiscreti. La loro alcova carnale è nel verde della campagna padana. Di chi stiamo parlando? Ah, mejo non saperlo...", conclude sornione Dagospia lasciando aperto interrogativo e misteri.

