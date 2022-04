Michelle Hunziker spinta in studio su una sedia con le rotelle: dramma in tv, com'è ridotta

07 aprile 2022 a

Michelle Hunziker bloccata dal mal di schiena. La conduttrice di Striscia la Notizia sembra essere stata colpita da un vero e proprio colpo della strega. Il dolore è stato così forte che ieri sera si è fatta accompagnare verso il bancone di Striscia dal collega Gerry Scotti, che l'ha spinta su una sedia da ufficio con le rotelle. Il tutto è stato documentato dalla diretta interessata su Instagram.

Mentre si preparava in camerino per una nuova puntata del tg satirico, tra un colpo di phon e una pennellata di trucco, la Hunziker è rimasta letteralmente bloccata. Ad aiutarla è stata la sua amica e make up artist Laura Barenghi, che ha trovato un modo alternativo per trasportarla in studio: spingerla su una sedia con le rotelle. Proprio ciò che ha fatto poi anche Gerry in puntata.

Commentando l'assurda situazione, Michelle ha detto: "Sembra una gag, ma il dolore è vero". Che siano stati i troppi impegni dell'ultimo periodo a ridurla in questo stato? Non è dato sapere. Anche se la Hunziker è davvero piena di lavoro ultimamente, sia in Italia - dove conduce Striscia - sia in Germania, dove invece ha partecipato a Lol 3. In ogni caso, il risveglio al mattino successivo alla puntata sarebbe stato più che positivo. Michelle infatti ha raccontato ai suoi fan che il suo "mal di schiena è sparito come per magia".

