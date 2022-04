Raffaella Carrà, in vendita la casa: "Prezzo top-secret". Le foto degli interni, roba clamorosa

14 aprile 2022 a

È in vendita la casa romana di Raffaella Carrà. La "reggia" in stile hollywoodiano in via Nemea 21, nel quartiere dei vip Vigna Clara-Vigna Stelluti, si estende su una superficie di 450 metri quadrati e fa parte di un comprensorio di 15 palazzine, con annessi parco, piscina, campi da tennis e portineria h24.

Riporta il sito tv blog, che la casa è dotata di tre accessi indipendenti e occupa l’intero piano di una palazzina. Come recita l’annuncio pubblicato su Immobiliare.it è composta da una “zona giorno, elegante, con ampio salone di rappresentanza, il quale è arricchito da due grandi zone living dotate di tutti i comfort, bagno ospiti con vasca, una cucina dotata di un altro bagno di servizio e di un ascensore interno, dal quale si accede a un box adibito attualmente a uso stireria e lavanderia“.

La zona notte è una sorta di suite con grande cabina armadio e armadi a muro, bagno padronale con vasca idromassaggio e sauna. C'è poi una sala trucco, tre camere matrimoniali, una palestra e due ulteriori bagni. Appartengono alla proprietà anche tre locali cantina. L’arredamento, in stile anni ‘80, è caratterizzato anche da un grande terrazzo piantumato, che non è l’unico in dotazione all’appartamento.

Il prezzo è top secret perché "la trattativa è riservata". Le spese di condominio ammontano a 1.100 euro mensili. Il riscaldamento è centralizzato, a radiatori, ed alimentato a gpl, mentre il climatizzatore è autonomo. Presente anche un impianto da allarme. Una parte dell’immobile era stata venduta a Raffaella Carrà da Giancarlo Magalli che in quell’appartamento viveva. Nello stesso comprensorio abitava anche Gianni Boncompagni.

