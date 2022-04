Elisabetta Canalis, il micro-slip (quasi) non la copre: la più proibita delle visioni

16 aprile 2022 a

a

a

Tu chiamale se vuoi, seduzioni. E in questo caso i dubbi stanno a zero: seduzione pura. A far cadere stormi di uomini ai suoi piedi è Elisabetta Canalis, che si mostra in due foto da urlo direttamente sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Canalis, le foto da bollino rosso: fuori tutto, in Messico si presenta così | Guarda

"When the sun is high", quando il sole è alto, scrive a corredo dei due scatti. E dunque eccola, la meravigliosa showgirl sarda, che si gode il sole su una spiaggia, fasciata in un bikini che esalta le forme, perfette, del suo corpo.

Nella prima foto eccola inginocchiata nella sabbia, occhiali da sole sul volto e il mare alle spalle. Uno scatto che fa risaltare le gambe muscolose della Canalis. Nel secondo, invece, eccola in posa appoggiata a un albero, in equilibrio su un solo piede. Indosso sempre il medesimo bikini, il cui slip è davvero minuscolo. Una Elisabetta Canalis divina...

