Fedez insulta Fabrizio Corona: "Ca*** vuole? Non rompesse i co***". E Belen lo umilia: "Quello lì..."

Tra Fedez e Fabrizio Corona, che di recente ha dovuto fare i conti con un blackout del profilo Instagram, le cose sembra che non vadano poi così bene. L'ex re dei Paparazzi ha spesso criticato il rapper, attaccandolo per il suo modo di vivere con la moglie Chiara Ferragni. Un motivo che, tra l'altro, appare abbastanza strano: ognuno è libero di vivere la propria vita come meglio ritiene. E Fedez, un vero grande comunicatore, è stato protagonista di una scalata senza precedenti: ora è il re indiscusso della comunicazione, lasciando solo ombra ai competitors. Forse questo ha dato fastidio a Fabrizio Corona?

Intanto, il rapper - che conduce il popolarissimo podcast Muschio Selvaggio - ha ospitato Belen Rodriguez, che in passato è stata fidanzata con Corona. E la discussione, tra i due, è caduta proprio su Fabrizio. L'episodio s'intitola: "Una Belen chiacchierata", un'intervista di quasi un’ora con la popolarissima Rodriguez - tornata in tv a Le iene.

Operazione rewind. Si riavvolge il nastro e si arriva al 2009, periodo in cui conosce Corona (la loro relazione va avanti per qualche tempo). "Sai che lui mi odia?", dice Fedez. Belen, a quel punto, cerca di cambiare discorso. Poi dice ancora: "Ma non penso ti odi...". Il rapper rincara la dose: "Ogni giorno fa una c***o di storia contro di me, è ossessionato. Che c***o di ossessione ha nei miei confronti? Perché ho più tatuaggi di lui? Ma fattene altri due così non rompi i cogli***. Non c'ha un ca*** da fare… vabbè”.

La Rodriguez, a quel punto, dà ragione a Fedez. E dice: "Non penso che ti odi. Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? È invidioso perché sei più tatuato di lui. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto che poteva fare prima a tatuarsi la lista della spesa. Lui non sta proprio apposto ma gli voglio bene con tutti i suoi difetti. Ce l'ha un po' con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato".



Sembra proprio che Fedez abbia voluto in qualche modo togliersi un sassolino dalle scarpe nei confronti dell’ex re dei Paparazzi. Effettivamente quest'ultimo ha più volte preso di mira il 32enne e la famiglia che ha creato con Chiara Ferragni. I Ferragnez lo hanno addirittura, recentemente, querelato per diffamazione. Il motivo? L’ex di Belen ha definito pubblicamente i due "ebeti" e ha insinuato che avessero programmato il sesso della loro secondogenita a fini editoriali. Il procedimento è arrivato dopo anni di frecciatine al veleno da parte del fotografo dei vip, che ha più volte, soprattutto nelle sue storie Instagram, criticato Fedez e le sue battaglie riguardo al politically correct.

