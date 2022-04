Striscia la notizia, Michelle Hunziker stravolta: tsunami sexy, stasera in studio così

21 aprile 2022 a

"Si è visto che è passata la Solidani, tagliettino": nuovo taglio di capelli per Michelle Hunziker. La conduttrice di Striscia la Notizia ha immortalato il momento con una storia Instagram, condividendo la novità con i suoi amati follower. Rivolgendosi alla sua parrucchiera di fiducia e toccandosi la chioma, poi, Michelle le ha chiesto: "Alessia ma non sei stufa del fatto che adesso tutti ti chiedono questo taglio?". E la parrucchiera: "No, sono molto orgogliosa".

Il taglio in questione è un caschetto scalato con ciuffo sul davanti. Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda il colore dei capelli, che continua a essere biondo. "Questo ormai è diventato il taglio alla Hunziker", hanno detto insieme Michelle e Alessia. La Hunziker, poi, ha continuato a fare i complimenti alla sua parrucchiera: "Bravissima, è stupendo, una roba pazzesca".

Nelle storie successive, invece, la si vede a casa in compagnia dei suoi cani. "Questi sono i due maschietti che mi vogliono bene", ha detto inquadrando i suoi cagnolini. "I miei due unici figli maschi, ci vogliamo tanto bene", ha continuato la showgirl. Che nel frattempo continua a essere nel vortice del gossip per via della presunta relazione con Giovanni Angiolini. Un rumor che però non è stato né confermato né smentito dai diretti interessati, nonostante le diverse paparazzate.

