Michelle Huinziker, una notte di follia: come la hanno beccata, con chi (e quanto ha speso)

Tutti gli occhi sono puntati su Michelle Hunziker. Proprio ieri, 19 aprile, era stata pizzicata in atteggiamenti molto intimi con l’ex marito Tomaso Trussardi in Val di Genova, nei pressi di Pinzolo. Pare però che questo presunto ritorno di fiamma sia subito svanito poiché la conduttrice è stata beccata con un altro uomo conosciuto dal mondo dello spettacolo.

Nelle scorse settimane era stata paparazzata in Sardegna in compagnia del medico Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello. Subito si è pensato ad una fuga d’amore dei due che di certo non si trovavano nello stesso posto per caso. Dopo questo incontro però non si hanno avuto più notizie dei due insieme, sembrava che il flirt si fosse consumato e fosse finito lì. Il settimanale Chi però ha donato piccati risvolti riguardo la “neo coppia”.

Nell’ultimo numero in edicola del settimanale diretto da Alfonso Signorini la Hunziker e Angiolini sono stati paparazzati all’uscita del lussuoso Excelsior Hotel Gallia, nei pressi della stazione di Milano. I due non si sono mostrati insieme, hanno infatti provato a ingannare i paparazzi uscendo in due momenti diversi. Ma l’obbiettivo dei fotografi ci vede lungo e non crede alle coincidenze. Inutile dire che in queste circostanze, credere alla casualità riesce difficile. Secondo i rumors questa conoscenza andrebbe avanti da gennaio, ma i due non si sono mai espressi al riguardo, né per confermare ma nemmeno per smentire. Hanno forse qualcosa da nascondere?

