Michelle Hunziker, quello strano silenzio: pare che con Giovanni... "nelle braccia di un altro uomo"

Da settimane ormai non si fa altro che parlare di Michelle Hunziker e del fatto che starebbe frequentando Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Grande Fratello. Anche se nessuno dei due è intervenuto sulla vicenda. Subito dopo le foto scoop della coppia ad Alghero, infatti, Michelle e Giovanni hanno deciso di non commentare, non confermando né smentendo il gossip. Il che ha fatto aumentare ancor di più le voci sul loro conto.

La Hunziker ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi, da cui ha avuto due figlie, lo scorso febbraio, poi qualche settimana dopo sono uscite fuori le foto con Giovanni. In ogni caso, pare che la rottura tra Michelle e Tomaso sia avvenuta ben prima dell’annuncio ufficiale. Insomma, per dirla in altre parole, non è che Michelle si sarebbe gettata nelle braccia di un altro uomo in tempi record.

Se la Hunziker e Angiolini confermassero il gossip, però, sarebbe comunque prematuro parlare già di relazione. Il termine che potrebbe essere sostituito piuttosto con “frequentazione”. Anche perché i due si starebbero solo conoscendo in maniera approfondita. Non resta che attendere per capire se la storia sarà archiviata oppure se evolverà in un legame più serio.

