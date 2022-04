Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, "atteggiamenti molto sospetti": beccati così, clamoroso ritorno di fiamma?

19 aprile 2022 a

Ritorna di nuovo al centro del gossip l’ormai ex coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Che forse tanto ex non è. Il dubbio nasce da Dagospia che spiffera un possibile ritorno di fiamma tra i due. La modalità con la quale hanno annunciato la loro inaspettata separazione non ha mai dato da pensare il contrario. Eppure i due sono stati pizzicati insieme proprio oggi, 19 aprile.

L’imprenditore e la conduttrice televisiva sulla carta si saranno pure separati ma va ricordato che non hanno mai smesso di essere molto presenti per le loro figlie Celeste e Sole. Il motivo per il quale si interroga il sito più impertinente di scoop è un avvistamento avvenuto proprio oggi. Beccati in Val di Genova, nei pressi di Pinzolo, i due non sembravano proprio due ex, i loro atteggiamenti lasciavano pensare ben altro.

“La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali […]. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling nell’isolato rifugio di Bona Fontana. Ritorno di fiamma?” Questo quanto riporta Dagospia. Ci sarebbe quindi un dietrofront tra i due? I fan della coppia sicuramente lo sperano e non risulterebbe poi così strano visto l’amore che li ha legati per ben 10 anni. Non resta che aspettare e vedere se si tratta solo di rumors o se questo avvistamento è il trampolino di lancio verso la rinascita del loro amore.

