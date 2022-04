Elodie. "le foto comprate dai giornali". La prova intima e compromettente, dove l'hanno beccata

22 aprile 2022 a

a

a

È la stagione dei ritorni di fiamma. D’altronde si sa, in primavera l’amore sboccia. Prima Belen e Stefano De Martino e ora si vocifera anche Elodie e Marracash. I due cantanti si erano lasciati lo scorso novembre inaspettatamente. La cantante era stata beccata poco tempo fa con il modello di Armani Davide Rossi, parrebbe però che la storia sia scemata. Ora Elodie è stata avvistata, con una certa frequenza, insieme all’ormai non troppo ex Marracash.

I due si erano lasciati poco prima dell’uscita dell’album del rapper Noi, Loro, Gli Altri dove la cantante aveva preso parte nel videoclip di Crazy Love. A lanciare l’indiscrezione di un loro riavvicinamento è stato il settimanale Oggi, che grazie all’esperto di gossip Alberto Dandolo ha spifferato: “Stanno intensificando la loro frequentazione”. Al momento non compaiono pubblicamente scatti rubati dei due insieme ma, secondo quanto riporta Dagospia, esisterebbero delle foto comprate da alcuni settimanali in cui si vede Elodie uscire da casa di Marracash.

I due al momento non hanno né smentito né confermato. Chissà quindi se si tratta solo di voci di corridoio o se i due veramente stanno rivalutando il loro amore. Nel frattempo entrambi portano avanti i loro progetti lavorativi: Marracash si prepara per il nuovo tour che inizierà il 18 maggio che lo vedrà calcare nuovamente i palchi d’Italia. Elodie invece debutterà per la prima volta in veste di attrice nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa.

