Giulia Provvedi ricoperta di bolle: sfregiata in viso, come è ridotta oggi

Giulia Provvedi ha fatto preoccupare i suoi fan per alcune storie su Instagram in cui si è mostrata senza filtri, in modo da far vedere il problema improvviso di cui ha iniziato a soffrire. La showgirl ha avuto un risveglio piuttosto brutto quanto inaspettato, dato che si è ritrovata il corpo ricoperto da bolle. “Buongiorno ragazzi, non vi spaventate - ha dichiarato la Provvedi - le ho nelle gambe, nella schiena, in testa… ma niente di preoccupante”.

Le bolle sono comparse la sera prima delle storie, subito dopo aver cenato: da allora è iniziato il prurito, con le bolle che sono poi aumentate nella notte. “Ieri ho cenato - ha spiegato la Provvedi - e pian pianino ho iniziato ad avere un forte prurito con piccole bolle”. Giulia si è poi inquadrata senza trucco e senza filtri, mostrando meglio il problema ai tanti fan che la seguono sui social: “Niente di preoccupante, pare sia una reazione allergica ma non so a che cosa al momento”.

Aspettando i riscontri del dermatologo, la Provvedi continua a tenere aggiornati i fan sull’inaspettata situazione. Dopo aver preso l’antistaminico e con il passare delle ore le bolle e il prurito sono diminuiti, ma il labbro ha iniziato a gonfiarsi: “È diventato come se avessi fatto le punture solo da una parte. L’orticaria non sapeva cosa fare - ha poi ironizzato la Provvedi - ha trovato solo gente antipatica e ha detto: ‘No, Giuly Doll è simpatica, mi accoglie’ e quindi ha deciso di venire da me”.

