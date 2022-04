Arisa, arriva il film a luci rosse? Svolta hard, occhio a questa foto con Rocco Siffredi... Una roba oltre la censura

22 aprile 2022 a

Arisa sta per fare un film a luci rosse con Rocco Siffredi? A pensarlo sono in molti dopo che la cantante ha postato una serie di scatti con il re dei film hard italiano sul suo profilo Instagram. Un post che non ha alcuna didascalia ma nel quale si vedono (sia nelle foto che nel video) che Rocco abbraccia da dietro Arisa ed entrambi fanno delle facce piuttosto ambigue. Immagini che ovviamente hanno scatenato i fan che non aspettano altro che vedere la cantante in una pellicola a licei rosse.

Del resto la stessa Arisa a novembre scorso aveva dichiarato in una intervista: "Se dovessero propormi un soft-porn ci penserei". Una boutade che ha però stuzzicato molto il re de cinema a luci rosse che in un'altra intervista al sito mowmag.com ha commentato che sarebbe entusiasta di girare un film con lei (in passato ha pure utilizzato una sua sosia).

Del resto Rocco si dichiara "un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna". Arisa, aggiunge, "è sexy a livelli surreali", e molti "personaggi famosi mi hanno inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrap***. Mi scrivono: 'Speriamo che lo faccia, speriamo che lo faccia davvero'. Ovviamente gli piacerebbe vederla con me". E ancora: "Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei".

