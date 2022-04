Costanza Caracciolo al balcone, il bikini scostato... Lato B clamoroso in primo piano

26 aprile 2022 a

L’ex velina di Striscia la Notizia torna a far sognare i suoi fan di Instagram. Costanza Caracciolo nel suo ultimo post mostra ai suoi seguaci foto alquanto piccanti che la vedono nel terrazzo vista mare a Miami. La showgirl si trova in vacanza con Christian Vieri oltre che con le loro due amatissime figlie: Stella e Isabel.

Per staccare la spina dalla metropoli milanese la coppia ha deciso di trascorrere dei giorni di relax nella soleggiata città della Florida. Qui Costanza non perde tempo per aggiornare il suo milione di followers con pose e ‘mise’ decisamente hot. Per l’occasione ha deciso d'indossare un completino viola che lascia davvero poco all’immaginazione. Affacciata sul mare dalla sua terrazza extra lusso mostra la minigonna che fa sognare il popolo di Instagram: nello spacco si intravede un fondoschiena perfettamente scolpito. Top del costume, cappellino in testa e pose ammiccanti incorniciano il tutto.

Ecco la carrellata di foto che hanno fatto sognare i followers:



Sullo sfondo un panorama mozzafiato, Miami Beach e l’Oceano Atlantico. Non tardano ad arrivare i commenti di apprezzamento. Chiaramente non per la spiaggia e il mare. “Sei bellissima, che te lo dico a fare?” “Sei in formissima” “Sei stupenda” “Bellissima in tutte le foto”, scrivono i seguaci sotto al post che in pochi istanti ha raccolto migliaia di ‘mi piace’. La vacanza però volge al termine per la famiglia Vieri-Caracciolo che tra poche ore rientrerà a Milano belli abbronzati e carichi di ‘like’.

