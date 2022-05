Elisabetta Canalis, la minigonna troppo "mini": il dettaglio bollente fa impazzire l'Italia

04 maggio 2022 a

E adesso, sui social, si parla ancora di Elisabetta Canalis. Anzi della sua minigonna molto osé, che lascia spazio - molto poco - all'immaginazione. Cosa c'è sotto il vestito? La showgirl, da sempre, ha un fascino provocante e senza ombra di dubbio resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Elegante, sensuale, la Canalis non lascia mai senza parole il pubblico. E lo sanno bene i suoi social, dove va fortissimo.

Elisabetta Canalis, il micro-slip (quasi) non la copre: la più proibita delle visioni | Guarda

Eleganza e sensualità infinite, che non stancano mai e che non smettono di sorprendere, giorno dopo giorno. Eterna, intramontabile, la Canalis ha alle spalle una carriera formidabile. Un passato da velina a Striscia la Notizia, che tutti ricordano. Sicuramente quell'esperienza ha segnato molto la sua carriera, diventando per tutti un punto di riferimento. Inutile negarlo. Nessuno la dimentica e i suoi social impazzano con oltre tre milioni di followers su Instagram: i numeri parlano da soli. La Canalis, che fa tantissimo sport, ha un fisico praticamente perfetto. Ore ed ore in palestra: tutto questo sacrifico si nota (lo sanno bene i suoi fan). Così, l'effetto vedo-non vedo, e quella gonna un po' corta, fa salire la temperatura a tutti.

La sua vita è scandita da viaggi tra Italia e America, dove vive da quanto ha sposato nel 2014 il chirurgo italo-americano Brian Perri. Tutti, però, ricordano la sua frequentazione con George Clooney dal 2009 al 2011 e poi la relazione con il calciatore Christian Vieri. Storie vecchie. La Canalis sposa ad luogo ad Alghero, in Sardegna, Brian Perri. La testimone di Elisabetta Maddalena Corvaglia. La coppia ha una figlia, Skyler Eva.

