Arisa, trasparenze killer: attenzione alle sue forme giunoniche, una foto da urlo

Nell’ultimo post pubblicato quattro giorni fa su Instagram Arisa appare più bella che mai. Tutta acqua e sapone, Rosalba Pippa ha sfoggiato un look semplicissimo, una maglia attillata che lascia intravedere le giunoniche forme con sopra una camicia sbottonata e un semplice pantalone nero. I followers hanno molto apprezzato questo scatto commentandolo con moltissimi complimenti.

Ecco la foto pubblicata da Arisa sul suo profilo Instagram:

instagram.com/p/CdA6HCdsU8b/



Voci di corridoio però riportano che ci sarebbe aria di crisi tra lei e il compagno Vito Coppola. I due si sono conosciuti nel programma Ballando con le stelle e farebbero quindi coppia fissa da dicembre 2021. Secondo il settimanale Oggi però i due si sarebbero presi una pausa di riflessione. La cantante lucana starebbe quindi vivendo da sola nella sua casa di Milano per prendersi qualche momento per pensare alla relazione.

Al momento i due non hanno né smentito né confermato la crisi, che i fan sperano essere solo passeggera. D’altronde si sa ‘l’amore non è bello se non è litigherello’, soprattutto se è una storia iniziata da poco tempo. I due infatti si sono conosciuti nell’edizione dell’autunno 2022 di Ballando con le stelle e hanno mostrato fin da subito una grande intesa. Vito aveva da poco terminato una relazione di sette anni e anche Arisa aveva messo fine al suo fidanzamento con il cantante Andrea di Carlo con il quale si sarebbe dovuta sposare.

