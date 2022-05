Il gesto che rivela come stanno davvero le cose tra Arisa e Vito Coppola

07 maggio 2022 a

Gesto scaccia crisi quello pubblicato da Arisa e Vito Coppola . Fino a pochi giorni fa si vociferava una crisi tra la coppia nata a Ballando con le Stelle . Il tutto però è stato fortunatamente smentito dai dovuti. Hanno tenuto a far sapere ai lor followers, in una serie di storie Instagram, che in realtà sono più uniti che mai e che la loro storia procede a gonfie vele.

In qualità di fidanzati i due hanno fatto anche un'uscita pubblica al compleanno di Barbara D'Urso , la quale ha festeggiato i suoi 65 anni proprio ieri sera. Rosalba Pippa è infatti molto amica della conduttrice di Mediaset ed è per questo che non si è persa il party in un locale all'ultimo grido di Milano con vista mozzafiato sul Duomo.

Sembrerebbe quindi che non sia mai esistita la crisi tra la cantante e il ballerino. Tutt'altro. I due, secondo alcune indiscrezioni, starebbero anche pensando di andare a convivere insieme a Roma dopo l'estate. Esattamente a metà strada tra Milano, dove lei vive da tempo, e Eboli, dove Vito è nato e cresciuto. Non sembrerebbe essere un problema nemmeno la differenza d'età tra i due. Il ballerino è ben dieci anni più piccolo di Arisa. La coppia è più unita che mai e nessun ostacolo sembra separarli.



