La figuraccia di Mahmood all'Eurovision. Il microfono è aperto: accade l'impensabile

07 maggio 2022 a

a

a

Colpo di scena per Mahmood all’Eurovision Song Contest. O meglio, colpo di rutto. Una brutta figuraccia quella fatta dal cantante italo-egiziano alla conferenza stampa, al quale involontariamente è scappato un rutto ai microfoni, che non è per niente passato inosservato. L’artista, che fa coppia fissa con il cantante Blanco, stava rispondendo alle domande dei giornalisti quando è avvenuto il patatrac. Ovviamente tutti i presenti sono scoppiati in una grassa risata.

"Ma scusa, come fai...?". La Ferragni si presenta così a Palermo: scatta subito la "valanga" contro Chiara

Ecco il video del momento imbarazzante:



Sta facendo il giro del web il video che ha immortalato questo momento e che, Mahmood, ha cercato inutilmente di nascondere. Sicuramente se non fosse stato per il microfono nessuno se ne sarebbe accorto, ma ormai quel che è fatto è fatto. Può capitare a tutti di scivolare.

"Non si deve vedere". Principe Harry umiliato al balcone: la scelta della Regina Elisabetta



Proprio grazie alla vittoria dei Maneskin in Olanda nel 2021, quest’anno tocca di diritto all’Italia ospitare l’evento, che si terrà a Torino. Dal 10 al 14 maggio il Pala Olimpico ospiterà cantanti provenienti da 40 nazioni. Esclusa a causa della guerra la Russia. A presentare l’evento ci saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Fra gli ospiti delle serate vedremo anche Diodato (il quale non ha potuto partecipare, dopo la vittoria a Sanremo, a causa della pandemia), Il Volo, Dardust, Benny Benassi, Sophie and the Giants e i Maneskin. Achille Lauro calcherà il palco a rappresentare San Marino. Un altro voto noto sarà èpresente all’evento: l’ex cantante di Amici Emma Muscat canterà per Malta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.