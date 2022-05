Chiara Ferragni? Quando ha incontrato Fedez per la prima volta: ora tutto torna, ciò che pochissimi sapevano

13 maggio 2022 a

Per gentile concessione dell'editore Rai Libri, pubblichiamo alcuni estratti dell'ultimo libro di Bruno Vespa, Donne al potere, da oggi - venerdì 13 maggio - in libreria. Sono 25 (18 italiane e sette straniere) le signore di successo che popolano il testo, raccontate nei loro risvolti pubblici e privati. Di seguito, un breve estratto su Chiara Ferragni, la regina delle influencer, nonché moglie del rapper Fedez.

Chiara ha gusto, un buon guardaroba, anche capi vintage, è bella, senza essere stratosferica. Non si dica di lei una ragazza "acqua e sapone", perché non lo è mai stata. Secondo noi, eccezion fatta nel bagno, non si è mai vista struccata in nessun altro luogo della casa e fuori, ma di fatto è davvero carina, faccia da liceale perbene (...). Quand'è che Chiara incontra Fedez, il suo raviolo, così lo chiama nell'intimità? Nel dicembre 2015, a casa di amici. Lei lo trova "figo e intelligente". (...) Quando esce il singolo Vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez, gli amici di Chiara le riferiscono della citazione che Fedez fa sul cane di lei. A Chiara quella rima piace, al punto che se la gioca postando un video dove lei la canta. Fedez le manda uno Snap (fotografia o video di 10 secondi) con scritto "Chiara, limoniamo?".

