"Berlusconi e Martina Fascina saranno i testimoni", prima uscita pubblica. Chi è il vip che li vuole a tutti i costi

Silvio Berlusconi e Marta Fascina "faranno una pubblica uscita tra una manciata di giorni, precisamente il 19 giugno". Riporta Alberto Dandolo sul sito Dagospia, che il Cavaliere e la sua compagna saranno infatti i "testimoni di nozze della showgirl in forze a Mediaset Giorgia Venturini che dirà si al suo compagno, l'imprenditore Marco De Santis da cui avrà un bebè in estate", come la stessa conduttrice di X Style, ex di Tiki Taka, aveva rivelato in esclusiva a Chi.

L'ultima uscita della coppia, era stata per festeggiare il 53esimo compleanno di Pier Silvio Berlusconi, il figlio del leader di Forza Italia che aveva scelto proprio Portofino per un party lontano dai riflettori, senza troppi vip e personaggi famosi, proprio com'è nel suo stile. Insieme a Pier Silvio c'erano ovviamente la moglie Silvia Toffanin e i loro figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

E a sorpresa, in Liguria, per il suo compleanno era arrivato anche papà, Silvio Berlusconi, insieme alla sua compagna, Marta Fascina, con la quale è convolato a "finte" nozze il 19 marzo scorso. Insomma, tre generazioni di Berlusconi a Portofino. L'intera famiglia aveva poi fatto una passeggiata per il paese, dove erano stati intercettati e immortalati dai paparazzi di Oggi.

