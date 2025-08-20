Jannik Sinner, Santopadre non ha dubbi: "Il ritiro? Quali sono le cause"

Una settimana per rimettersi in piedi, smaltire il malessere che lo ha costretto al ritiro in finale a Cincinnati e ripresentarsi a Flushing Meadows pronto a difendere il titolo agli US Open. Jannik Sinner ha incassato il primo stop in una finale della sua carriera, dopo soli cinque game giocati senza energie contro Carlos Alcaraz, e ora si concentra esclusivamente sul recupero. Anche i fuoriclasse conoscono i momenti di fragilità, e quello vissuto dal numero uno al mondo lo ha ricordato a tutti.

Le cause? Tante le ipotesi: un virus intestinale, la torta di compleanno, un brindisi di troppo o semplicemente il clima torrido del “torneo più caldo”, come lo stesso Sinner ha sottolineato durante la premiazione. A chiarirlo è Vincenzo Santopadre, ex giocatore e oggi coach: “Le temperature americane hanno certamente inciso — ha detto — Negli Usa si passa dal freddo polare creato dai condizionatori al caldo e all’umidità feroce in campo, ma la colpa è anche dei calendari e degli impegni fittissimi che finiscono per stressare fisicamente e mentalmente i campioni”.