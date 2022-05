Malena e il giornalista sposato "sverginato col dildo fucsia": c'è il nome, un terremoto

14 maggio 2022 a

Una Malena spudorata e sconvolgente. L'attrice a luci rosse pugliese, nel suo libro autobiografico Pura. Il Sesso Come Liberazione, svela aneddoti e segreti imbarazzanti dei vip a letto. Con lei, ovviamente: "Attori, calciatori, cantanti, piloti. La prima volta hanno fallito, tutti, senza distinzione". Questo perché da Donna Alfa mette in soggezione i partner, spesso annichiliti dalla sua fisicità e soprattutto dalla sua sensualità debordante.

L'ex concorrente dell'Isola dei famosi nonché attivista nel Pd locale ricorda la sua prima esperienza a 15 anni, la sua prima fellatio e la prima, dolorosissima penetrazione che l'ha spaventata talmente tanto da lasciarla lontana da rapporti intimi per un anno. Poi l'esplosione ormonale, storie di passione, rapporti rubati in auto e corna prolungate. Quindi le esperienze nei club per scambisti e in odor di sadomaso, il debutto nel cinema con il suo mentore Rocco Siffredi: "Stare nelle sue mani è qualcosa di impossibile da descrivere. Basta una semplice carezza per scatenargli una erezione impressionante… dopo ore di set lui è fresco e pieno di energia, io completamente distrutta!".

Quindi, un compromettente ricordo anonimo sul Pasquale giornalista e sposato, "analmente sverginato col mio amato dildo fucsia" che dopo l'incontro con Malena ha accusato crisi esistenziali ed esaurimento nervoso. "Patetiche scuse per mollarla", sentenzia Barbara Costa su Dagopia, forse perché il suo "ego da Maschio Alfa, con Malena, non ce la faceva?".

