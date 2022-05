Federica Pellegrini, uno "sfregio" all'ex Magnini? Mentre lui si sposa con la Palmas, lei...

16 maggio 2022 a

Tutti innamorati più che mai. C'è chi festeggia il compleanno e chi si sposa. Fatalità tutto nello stesso giorno. Coincidenza? Nella giornata di sabato 14 maggio due ricorrenze importanti sono state celebrate su Instagram. Da un lato il matrimonio di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, dall'altro il compleanno di Matteo Giunta, fidanzato di Federica Pellegrini nonché cugino del nuotatore.

Com'è noto le due coppie non vanno molto d'accordo, forse perché Matteo ha rubato la fidanzata a suo cugino. Anche se sono passati parecchi anni sembra che i dissapori non siano spariti, ecco quindi spiegato perché non è arrivato l'invito al matrimonio. Giunta ha appena compiuto 40 anni e Federica per l'occasione l'ha raggiunto a Livigno, dove lui allena i nuotatori. Sono poi tornati a Verona insieme per festeggiare nel loro ristorante del cuore. Ad Argegno, sul Lago di Como, si è festeggiato invece il matrimonio tra Magnini e la Palmas, a un anno di distanza dal matrimonio civile. A fare da damigelle le due figlie di Giorgia: Sofia, la primogenita avuta dall'ex Davide Bombardini e Mia, la bambina avuta da Magnini.

Una giornata ricca di emozioni quindi. A breve arriverà anche il giorno del matrimonio tra la Pellegrini e Giunta, relazione che va avanti dal 2018. Finalmente l'allenatore ha chiesto la mano della bella veneta con un brillante firmato Tiffany. Tutto bene quel che finisce bene insomma, anche se certi screzi familiari non verranno mai superati. Forse.

