Maria Elena Boschi, le foto por*** di Berruti? "Non dite che...", un clamoroso sfogo

Il fidanzato di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti, avrebbe girato un film a luci rosse in Polonia. Stando ad alcuni rumors, rivelati da Dagospia, la cosa avrebbe fatto ingelosire la deputata di Italia viva. La renziana, però, si è affrettata a smentire. "Se qualcuno affronta l'argomento - scrive il Giorno - lei si arrabbia". Secondo delle indiscrezioni, la loro relazione, nata nel 2020, potrebbe essere entrata in crisi proprio per il film hard girato dall'attore, una sorta di "50 sfumature di grigio" in versione polacca.

Il titolo della pellicola (del 2021) è "Dziewczyny z Dubaju" (in inglese "Girls to buy"): le scene sarebbero parecchio spinte, con perfomance in ambienti sexy e attori completamente nudi. Nonostante la sua smentita, però, alcune voci riportate dal Giorno rivelano che tra i due sarebbe scoppiata una crisi. Un momento non facile, che in realtà si trascinerebbe da Natale: i bene informati citati dal quotidiano milanese dicono che "le ultime vacanze le hanno trascorse senza vedersi, separati".

La storia tra Berruti e la Boschi è stata spesso oggetto di paparazzate e gossip, nonostante i due abbiano sempre cercato di mantenere e difendere la loro privacy. Spesso infatti le loro effusioni sono finite sulle prime pagine delle riviste. Adesso, però, ci si chiede se davvero la Boschi sia irritata e soprattutto per quale motivo: per il film a luci rosse del fidanzato o per il gossip finto?

