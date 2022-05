Valentina Ferragni, un viaggio in aereo da incubo. Arriva anche la polizia, finisce malissimo

21 maggio 2022 a

Un ritorno da incubo per Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil. I due, che hanno trascorso una vacanza alle Hawaii hanno avuto una brutta avventura in aereo. Per il ritardo o la cancellazione di alcuni voli, oltre allo smarrimento dei bagagli i due sono rimasti bloccati a Los Angeles dove è arrivata pure la polizia. "Abbiamo perso tutte le coincidenze. Abbiamo lasciato Lanai da 24 ore e abbiamo perso due volte i nostri quattro maledetti aerei. Non ho parole", ha scritto la sorella di Chiara Ferragni sui social.

La coppia si era imbarcata su un volo Delta da Lanai, alle Hawaii, ma è arrivata a Los Angeles con alcune ore di ritardo, così i due hanno perso la coincidenza per l'Europa. E visto che non c'erano altri voli hanno dormito in aeroporto in attesa di un nuovo volo la mattina seguente.

Ma attenzione, perché, riporta Tgcom, si son persi anche i loro bagagli. E nonostante lei sapesse la loro collocazione grazie a un'applicazione di geolocalizzazione, la compagnia non gliele ha recuperate. "Con Airtag so che le mie valigie sono qui, ma non possiamo prenderle. Sono contrariata. Mai più con Delta", ha sbottato Valentina. Poi i due si sono seduti per terra davanti al check-in della Delta, ma gli operatori hanno chiamato le forze dell'ordine: "Hanno chiamato la polizia perché dicono che siamo pericolosi. La peggiore esperienza in vita mia".

