Alaska Airlines, "copriti il seno o scendi dall'aereo": follia ad alta quota, ecco le foto

Minacciata in aereo. Questo è quanto riferisce una giovane tiktoker sul social, il nome dell'utente è @badbish1078, la quale ha condiviso una clip in cui si mostra seduta a bordo del volo con aria di sfida verso il personale. L'aereo in questione era dell'Alaska Airlines, la vicenda viene raccontata dal Sun. La ragazza si sarebbe sentita intimare: "Copriti il seno o scendi dall'aereo".

Per inciso, la giovane passeggera aveva un top scollato e degli shorts, insomma non era certo nuda, si trattava di una normalissima tenuta sportiva contro la quale, però, si sarebbe scagliato il personale di volo. "Alaska Airlines mi ha appena detto che dovevo "coprire" se volevo salire sull'aereo", ha fatto sapere @badbish1078.

Una denuncia social che ha sollevato un'ondata di sdegno, quasi tutti in difesa della giovane. Un caso che ha anche dei precedenti, per esempio quello di un'ex protagonista di Love Island Australia, che fu additata su un volo per Bali poiché il personale sosteneva che il suo vestito violasse il dress code della compagnia aerea. "Un assistente di volo mi ha appena detto di coprirmi perché i miei vestiti erano troppo rivelatori", aveva raccontato. Un caso simile in tutto e per tutto a quello di #badbish1078.

