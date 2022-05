Elodie, c'è solo una foglia di fico per coprire il capezzolo: foto oltre la censura

23 maggio 2022 a

a

a

Lei è sempre la prima a stupire i suoi fan. Si tratta di Elodie e le sue incredibili mise. Questa volta la cantante, amatissima dal pubblico, ha sfoggiato un top striminzito che ha fatto sognare i suoi fans come non mai. Si sa, l'estate è alle porte e inizia a fare molto caldo, per questo scoprirsi un po' di più può aiutare a non soffrire il sole cocente. Elodie infatti ha preso tutto alla lettera, con il suo fisico scultoreo tutto le è concesso.

Elodie? Beccata così, lo scoop di Alfonso Signorini: il suo "nuovo" amore è...



La cantante italo-francese ha pubblicato sui social uno scatto estremamente sexy con un top a 'foglia di fico' che lasciava poco spazio all'immaginazione. Il prezzo dell'indumento è stellare, ben 180 euro per il capo ideato dallo stilista AndreAdamo. Stylist emergente che sta sfondando nel mondo della moda. Proprio lo stesso top è stato indossato anche dall'influencer Chiara Ferragni. Insomma un vero e proprio must have delle vip per questa estate.

Ecco le immagini pubblicate dalla cantante su Instagram:

Non è ancora molto chiara la situazione sentimentale di Elodie che fino a qualche mese fa aveva annunciato la sua rottura con il rapper Marracash. Secondo le ultime indiscrezioni i due sembrerebbero però essersi riavvicinati. Che la De Patrizi abbia deciso di indossare il top nuovo per una cena romantica con il cantante?



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.