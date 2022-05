Sofia Sunshine, "quanti soldi ho guadagnato col mio nuovo seno": cifre-choc e forme pazzesche

23 maggio 2022 a

La modella Sofia Sunshine ha rivelato di aver guadagnato ben 50.000 dollari dopo aver venduto foto e video del suo seno sul portale OnlyFans. La 32enne è originaria della Columbia Britannica, in Canada, dove fino a poco tempo fa viveva nella miseria. Tutto è cambiato, però, dopo aver iniziato a vedere questi contenuti per adulti.

Ecco la modella in uno scatto Instagram:

Vivendo quasi in uno stato di indigenza, Sofia ha provato a mantenere lei e la sua famiglia con diversi lavori, dalla cameriera alla vendita di automobili, ma nulla l'ha mai ripagata come OnlyFans. È entrata a far parte del sito per adulti dal 2017 ma, dopo aver contratto la pancreatite la modella ha perso molti chili e di conseguenza anche qualche taglia del décolleté. È proprio in questo momento che è intervenuta la madre pagando per un aumento del seno così la ragazza ha potuto continuare a guadagnare parecchi soldi.

"Ho sempre amato avere grandi te***, perché amavo l'attenzione e mi hanno aiutato a sentirmi sessuale", ha spiegato la ragazza. Sofia ha ammesso di essersi sentita quasi imbarazzata senza seno perché non riusciva più a creare contenuti che i suoi clienti desideravano. Prima di ammalarsi la modella vantava un seno 32D, che è sceso a 32B nel corso del dimagrimento.Dopo aver speso 10.300 dollari per un intervento chirurgico, ora Sofia ha un seno 36E e ha ammesso di sentirsi "finalmente di nuovo se stessa". La madre non sembra essere interessata alle critiche rivolte a lei e alla figlia, l'unica cosa che conta è vedere Sofia realizzata facendo quello che le piace.

