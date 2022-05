Gianluca Vacchi zittisce tutti: "Non uso soldi del papi, ecco la verità sul mio patrimonio"

26 maggio 2022 a

Il siero della giovinezza per Gianluca Vacchi? Sveglia alle cinque del mattino, camera iperbarica, venti minuti di bagno in una vasca piena di ghiaccio e quattro ore di padel al giorno. Una routine estrema ma perfettamente in linea con la vita del noto imprenditore e influencer italiano. Intervistato dal Corriere della Sera, Vacchi ha raccontato che ama non farsi mancare nulla e vivere nel lusso più sfrenato. Presto in uscita il suo docufilm Mucho Màs, distribuito da Prime Video in 240 paesi del mondo. Con un seguito di 50 milioni di followers su Instagram, l'influencer si è raccontato senza peli sulla lingua.

Il 54enne ora ha occhi solo per sua figlia Blu Jerusalema, nome con cui ha battezzato anche la villa da 15 milioni di euro che sta costruendo in Sardegna. "Spero di vivere abbastanza per vedere mia figlia capire i privilegi che ha", ha confessato. Ma questa non è l'unica proprietà extra lusso, Vacchi infatti ne possiede una anche a Miami, dove vive metà dell'anno: Villa BJV Jerusalema Vacchi che vanta 1200 metri quadrati. La più grande, però, resta quella a Bologna: "Al confronto le altre sono dependance" ha scherzato. Con ben 2.200 metri quadri è provvista di un palazzetto dello sport, una Spa, una pista per l'elicottero e la zipline più lunga d'Europa. L'influencer ha però ammesso di avere un rapporto difficile con la tecnologia. Inizialmente, infatti, alle sollecitazioni della moglie Sharon Fonseca, 27enne, di aprire un profilo Tik Tok, lui si arrabbiò e lanciò il telefono contro un candelabro. Credeva di non avere niente da condividere in quel social di ragazzini. Ora vanta 21 milioni e mezzo di followers.

Si celano però alcuni scheletri nell'armadio in una vita così perfetta, il fratello Bernardo in passato lo denunciò per un affare di cyclette a infrarossi. Il tribunale gli riconobbe di potergli sequestrare beni per 200 mila euro. Di fronte a tale asserzione l'imprenditore ha risposto: "Preferisco non parlare di piccolezze". Vacchi ha aggiunto che, al contrario di quello che tutti pensano, il suo patrimonio è cento volte quello che gli ha lasciato il padre: "Un'altra barzelletta è che la famiglia mi ha allontanato dalla gestione: mi sono allontanato io perché non saprei fare il manager".

