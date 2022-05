Charlene di Monaco: "Deplorevole", il punto di non ritorno con Alberto

27 maggio 2022 a

Charlene di Monaco non tace più. L'ex nuotatrice, nonché moglie del Principe Alberto, è stanca di dover stare ad ascoltare cattiverie sul suo conto che non rispecchiano la realtà. Ecco quindi arrivare lo sfogo in un'intervista per Monaco Matin. Questa è la prima volta che Charlene si è esposta dopo un anno di silenzio, a eccezione di qualche messaggio su Instagram o attraverso l'ufficio stampa della sua associazione benefica.

Alberto, al contrario, è intervenuto più volte anche pubblicamente per difendere la moglie, gravemente malata, e il loro matrimonio. Ora è arrivato il turno della Principessa. In occasione della Monte Carlo Fashion Week, Charlene e la figlia Gabriella, hanno partecipato all'evento. Questa volta senza la presenza del marito Alberto. L'ex nuotatrice si è qui sfogata sulle presunte voci di crisi tra lei e il marito: "Vuole che parliamo delle voci di divorzio e della mia presunta nuova casa in Svizzera? È deplorevole che alcuni media diffondano tali voci su di me e su Alberto”.

Charlene ha poi aggiunto: “Siamo esseri umani e come tutti gli esseri umani abbiamo emozioni, debolezze, solo che la mia famiglia è esposta continuamente ai media e ogni minima debolezza viene riportata". Al contrario di quello che si crede la Principessa ha tenuto a precisare che Alberto le è stato estremamente vicino e che senza il suo sostegno difficilmente ne sarebbe uscita: "Alberto mi ha sostenuto enormemente. Abbiamo parlato spesso di questi articoli malevoli e lui ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli”. Riguardo la sua malattia Charlene ha affermato che al momento sarebbe serena anche se il percorso è stato molto lungo, difficile e doloroso.

