Andy Carrol va all'addio al celibato ma finisce malissimo: foto bollente a letto delle corna

Andy Carrol finisce nei guai. L’attaccante del West Bromwich ha festeggiato a Dubai l'addio al celibato a due settimane dal matrimonio. A quanto pare la situazione sarebbe subito sfuggita di mano. Il giocatore a quanto pare si sarebbe divertito parecchio finendo in men che non si dica al centro del gossip.

E come riporta il tabloid inglese The Sun, sarebbero filtrate su Snapchat alcune foto che inchioderebbero il giocatore. L'addio al celibato si è infatti trasformato in una lunga notte di passione a letto con la manager di un bar. Una notte di sesso consumata a asoli 15 giorni dalle nozze con la star dei reality show, Billi Mucklow.

La giustificazione di Carrol è stata grottesca: "Si trattava di uno scherzo". Ma le sue parole a quanto pare non avrebbero convinto la sua futura moglie: "Era dopo una festa, siamo andati al suo hotel, eravamo io, Andy e una mia amica. Non ho dormito con lui, eravamo in tre in stanza. Abbiamo bevuto tutto il giorno e tutta la notte, eravamo tutti ubriachi, siamo andati nella sua suite, abbiamo messo un po' di musica, poi lui è andato a letto e si è addormentato - aggiunge - Sono rimasto lì con la mia amica e abbiamo fatto la foto per scherzare. Non è successo niente di sessuale, era solo un po' di presa in giro". Le nozze salteranno?

