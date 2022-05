Il ragazzo la tradisce e lei si vendica così: scena da bollino rosso a bordo piscina

19 maggio 2022 a

a

a

La peggiore e più piccante delle vendette. E le foto finiscono dritte dritte su Tik Tok, per una umiliazione in mondovisione. Un ragazzo, accusato dalla fidanzata di averla tradita durante una vacanza a Ibiza con gli amici, si è visto "sbugiardato" e svergognato qualche tempo dopo, davanti a ignari turisti. La giovane "cornificata" ha infatti pensato bene di prendere la valigia dell'incauto fedifrago e l'ha svuotata nella piscina dell'hotel in cui alloggiavano. A testimoniare l'eclatante gesto è stata Chelsi Carver, un'amica della coppia in viaggio con loro, che ha condiviso la clip sul proprio profilo di Tik Tok.

"Mi ha tradita. E nel giorno del mio compleanno...": corna, la bordata di Anna Falchi contro Fiorello

A raccontare la storia il sito del tabloid britannico Daily Star, vero e proprio raccoglitore di varia (ed estrema) umanità. La fidanzata, furiosa si trascina il trolley del ragazzo e inizia a svuotarlo, gettando i suoi effetti personali in acqua. "Spero che tu venga sbattuto fuori, ciccione", la si sente urlare nel filmato visualizzato finora 250mila volte. "Questo è quello che succede quando vieni scoperto a tradire a Ibiza". E tra i commentatori, quasi tutti d'accordo con le misure estreme della vendicativa fidanzata, c'è chi azzarda un consiglio: "Avrebbe dovuto buttare lì anche tutti i suoi dispositivi elettronici, gli oggetti di valore e pure il biglietto aereo del ritorno".





Intervistato dal Sun, il fidanzato si è difeso sostenendo di non averla tradita e che la loro relazione era già finita prima di quella vacanza, fatta insieme perché avevano già comprato i biglietti. "Siamo andati in Egitto e sull'aereo le ho detto che ero stato con qualcun altro. Si è comportata come se niente fosse, poi quando stavo bevendo a bordo piscina ha ricevuto un messaggio". Che confermava le corna, facendo scattare la rappresaglia.

"A letto con la moglie di un big di Forza Italia": corna e terremoto, la confessione di Vittorio Sgarbi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.