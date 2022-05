Charlene di Monaco. "Lo sguardo non mente". La voce che svela come stanno le cose con Alberto

30 maggio 2022 a

Un periodo piuttosto intenso per Charlene che, dopo essere tornata a Monaco, ha partecipato a diversi eventi pubblici. Il 28 e 29 maggio, per esempio, ha partecipato insieme al marito Alberto al Gran Premio di Montecarlo, in occasione del quale la principessa ha indossato un abito a tunica blu molto aderente. Non tutti, però, hanno letto alla stessa maniera il suo atteggiamento all'evento: secondo alcuni si sarebbe mostrata molto vicina al marito, allontanando così le voci sul divorzio; mentre secondo altri avrebbe avuto un comportamento algido e distaccato.

Stando ad alcuni osservatori, come riporta DiLei, tutto sarebbe stato perdonato e dimenticato: Charlene e Alberto sarebbero stati visti in atteggiamenti complici sia durante la gara che durante le qualificazioni. Il loro sguardo, insomma, avrebbe parlato chiaro. Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, intervistata dal Daily Mail, qualcosa invece non torna: "Senza i loro figli ad assicurare un atteggiamento più tenero e un maggiore contatto fisico, i segnali che arrivano dal linguaggio del corpo di Charlene e Alberto sono abbastanza enigmatici da non riuscire a zittire i pettegolezzi che purtroppo circolano sul loro matrimonio”.

L'esperta ha detto che non ci sarebbe stato “nessun segno di genuina felicità” sul volto della principessa. Poi ha notato che "Alberto camminava di fronte a lei” e che Charlene bloccava qualunque contatto fisico “mettendo tra loro la borsetta”. "Sarebbe assolutamente ingiusto aspettarsi che Charlene, con i problemi di salute che ha avuto, ostenti terribili pose per dimostrare affiatamento con Alberto solo per il pubblico. Un approccio a piccoli passi è sicuramente preferibile in un momento in cui lei ha bisogno di supporto e amore e non di essere spinta, forzata a fare le cose”, ha chiosato la James.

